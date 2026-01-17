Мать пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка погибла при атаке ВСУ: мальчику не сообщили о трагедии

Уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев в эфире радио «Спутник в Крыму» проинформировал, что мать 12-летнего ребенка, который проходит лечение в Москве после атаки БПЛА в новогоднюю ночь по кафе в Херсонской области, погибла, сообщило РИА Новости.

Омбудсмен рассказал, что пока мальчик не проинформирован о трагическом исходе. Женщина погибла в результате атаки ВСУ. Сестра мальчика также пострадала. Она получила необходимое лечение. После стабилизации состояния девочку выписали. У мальчика есть отец.

По словам омбудсмена, медики прикладывают усилия, чтобы стабилизировать состояние пострадавшего ребенка.

«Очень тяжелое ранение», — отметил Георгиев.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале по состоянию на 4 января информировал о 29 жертвах теракта. Не менее 60 человек пострадали после атаки БПЛА противника в новогоднюю ночь. В числе погибших есть несовершеннолетние. В одной из семей, по данным РИА Новости, после гибели мамы четырех детей сотрудники искали для ребят опекунов.

