Глава минтруда Башкирии заявила о создании мошенниками фейкового аккаунта от ее имени

Глава минтруда Башкирии Ленара Иванова уже во второй раз вынуждена обращаться с заявлением, что ее аккаунт взломали, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

В первый раз с мошенничеством чиновница столкнулась в октябре 2023 года. Она оповестила в социальных сетях, что от ее имени приходят сообщения, которые лично глава регионального минтруда не отправляла.

Теперь ситуация повторилась. Мошенники завели аккаунт, который подписали ее именем и поставили на заставку фотографию Ленары Ивановой. После с фейкового аккаунта начали поступать сообщения ее коллегам и не только.

Ленара Иванова призвала всех к бдительности.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество.