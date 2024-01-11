Мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество, задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье курьера телефонных мошенников, пытавшихся обмануть пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По имеющейся информации, на телефон 81-летней местной жительницы позвонила женщина и сообщила, что знакомая пенсионерки стала виновницей ДТП, в результате которого пострадала девушка-водитель. В настоящее время они обе находятся в больнице. После этого она передала трубку якобы виновнице аварии, которая заплаканным голосом просила 1,5 миллиона рублей на операцию пострадавшей, чтобы избежать уголовной ответственности.

Пенсионерка ответила, что у нее есть только сто пятьдесят тысяч рублей. Собеседница согласилась и на эту сумму, после чего к потерпевшей пришел молодой человек, которому она передала пакет с больничными принадлежностями и деньгами. Спустя несколько минут потерпевшей снова позвонила злоумышленница и сказала, что необходимы еще наличные.

Растерянная женщина согласилась отдать все свои сбережения и направилась в банк, чтобы снять их. В подъезде дома гражданка встретила консьержку, которой и рассказала о происходящей ситуации. К счастью, бдительная женщина сразу распознала обман и вместе с потерпевшей позвонила в полицию.

После того, как заявительница передала муляж денег пришедшему к ней домой мужчине, полицейские проследили за курьером и установили, кому предназначалась посылка, после чего получатель был задержан в Балашихе. Задержанный пояснил, что в одном из мессенджеров нашел работу курьером и по указанию куратора должен был забрать привезенный пакет, после чего получить дальнейшие инструкции.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления, а также выявляют аналогичные эпизоды преступной деятельности правонарушителя.

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