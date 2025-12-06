Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев на странице в соцсети подверг резкой критике политику европейских властей в отношении имущественных прав, сообщило РИА Новости.

По мнению эксперта, предпринимаемые в ЕС шаги по фактическому изъятию замороженных активов представляют собой целенаправленный демонтаж фундаментального принципа неприкосновенности собственности, который является краеугольным камнем всей глобальной финансовой архитектуры.

Дмитриев оценивает такие действия как стратегическую ошибку, ведущую к системному кризису. Он убежден, что подобная политика не только подрывает доверие к европейской юрисдикции и валюте, но и в долгосрочной перспективе ведет к ослаблению самих основ европейской экономической модели, что можно расценивать как путь к цивилизационному упадку.

Эти заявления прозвучали в контексте публикаций влиятельных международных СМИ, в частности газеты Financial Times, которая ранее предупреждала, что возможные шаги по конфискации российских активов могут иметь тяжелые последствия для статуса евро как одной из ключевых мировых резервных валют, подорвав доверие инвесторов к его стабильности и предсказуемости.

«В то время как они разрушают свои собственные страны неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом, элиты ЕС теперь хотят завершить самоубийство европейской цивилизации, уничтожив права собственности, основу финансовой системы, и взорвав собственную валюту. Впечатляет», — написал Дмитриев, комментируя публикацию газеты Financial Times.

