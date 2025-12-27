Главные мифы о ремнях безопасности назвали сотрудники подмосковной Госавтоинспекции

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Ремень безопасности». Цель мероприятия — повышение безопасности на дорогах и снижение травматизма при ДТП, сообщил REGIONS.

Акция прошла в пятницу, 19 декабря. Главной целью проводимой операции стало выявление и пресечение двух ключевых видов нарушений: случаев, когда водители и пассажиры не пользуются ремнями безопасности, а также ситуаций, когда дети перевозятся в автомобилях с нарушением установленных правил.

«Миф: "Ремень неудобен". Реальность: Дискомфорт от ремня ничто по сравнению с последствиями травм», — отметили эксперты.

Сотрудники полиции проводили разъяснительные беседы с автомобилистами и их пассажирами, подчеркивая необходимость обязательного использования ремней безопасности. Отдельное внимание уделялось важности применения специальных детских удерживающих устройств, которые должны строго соответствовать росту и весу ребенка.

«Миф: "В городе можно не пристегиваться". Реальность: Удар на скорости 50 км/ч равносилен падению с 4 этажа», — проинформировали водителей и пассажиров.

Всем участникам бесед вручались информационные памятки, призванные повысить уровень знаний о правилах дорожного движения и культуру безопасного поведения на дорогах.

«Миф: "На заднем сиденье безопасно". Реальность: Не пристегнутый пассажир превращается в «снаряд», опасный для всех», — проинформировали сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции.

