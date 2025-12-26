Дело не в штрафах: бывший инспектор ДПС поделился главным приобретенным правилом за 15 лет работы

Игорь Трунов высказал мнение, что водители и пассажиры по разным причинам игнорируют правило пристегиваться. Например, считают, что во время 10-минутной поездки ничего не случится. Однако иногда даже на коротком расстоянии случаются страшные ДТП. Взрослые и дети вылетают из машин.

«Ремень — это не для того, чтобы избежать штрафа. Он нужен для того, чтобы выжить. Даже на знакомом маршруте, даже на 200 метров, даже если „всегда ездили так“», — рассказал бывший дорожный полицейский Игорь Трунов.

Эксперт рассказал, что всегда пристегивается сам и следит, чтобы его семья не игнорировала данное правило. Игорь Трунов отметил, что современные автомобили преимущественно устроены таким образом: подушки безопасности срабатывают исключительно при пристегнутом ремне.

«Я сам всегда пристегиваю и себя, и ребенка, даже в своем дворе. Потому что знаю: авария не предупреждает», — заключил Трунов.

Цифры говорят сами за себя: ремень безопасности многократно повышает шансы на выживание. Во время лобового столкновения риск гибели водителя снижается более чем в два раза, при боковом ударе — почти вдвое, а в случае опрокидывания транспортного средства — в целых пять раз. Для пассажира на переднем сиденье использование ремня сокращает вероятность получения тяжелых травм на 40–50%, а для тех, кто находится сзади, этот показатель составляет около 25%.

