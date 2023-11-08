Дуг Буш, главный закупщик оружия для армии США, сообщил о необходимости пополнения запасов снарядов калибра 155 мм. Предложено увеличить собственное производство и закупить снаряды у партнеров. Причина опустошения складов - оказание помощи Украине и Израилю, сообщает агентство Рейтер .

Для увеличения собственного производства США необходимо модернизировать существующие оборонные предприятия. Также планируется строительство новых объектов в разных штатах США, в частности, в Техасе, Теннесси, Вирджинии и Калифорнии.

Ожидается, что к 2025 году американские заводы смогут ежемесячно производить до 100 тысяч снарядов. США намерены продавать снаряды калибра 155 мм своим партнерам, чьи запасы также сильно истощены из-за помощи Украины. У многих стран нет достаточного количества для собственной обороны.

«Финансирование расширит производственные линии, укрепит американскую экономику и создаст новые рабочие места», - сказал Буш журналистам.

Дуг Буш пояснил, с какой целью президент Джо Байден просил Конгресс одобрить выделение 106 миллиардов долларов. 3,1 миллиарда долларов будут направлены на модернизацию и строительство, а также закупку снарядов калибра 155 мм.

Остальные деньги также будут направлены на обновлении вооружения. В собственности США находится 550 единиц ПВО Patriot. Необходимо увеличить средства противовоздушной обороны до 650. Также важно приобрести и другие вооружения.

Украина ежедневно обстреливает территорию мирных городов ДНР натовскими снарядами. Так, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский потребовал поднять тему бомбардировки мирного района Донецка на заседании ООН в среду, 8 ноября.

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