Годовщина гибели Дарьи Дугиной: возложение цветов у мемориала и улица в ее честь в Донецке

20 августа 2022 года вследствие террористического акта украинских спецслужб погибла журналист, дочь известного философа и политолога, Дарья Дугина. Трагедия произошла в Одинцовском районе Московской области. Автомобиль, в котором Дарья возвращалась с престижной литературной церемонии, был подорван. Через год после трагичных событий в Мелитополе активисты, студенты и преподаватели Мелитопольского государственного университета возложили цветы возле мемориала, пишет агентство «РИА Новости».

Ректор Мелитопольского университета Николай Тойвонен назвал гибель талантливой и молодой девушки «смертью на взлете». Спикер отметил, что это событие останется в истории современной России как важный переломный момент. Дарья старалась привлечь молодежь к проблемам России. Была эрудированной. Написала диссертацию, посвященную деятельности философа Платона.

«Это всегда режет по сердцу… Если ты считаешь, что она не права, ты вступи в дискуссию, ты попытайся объяснить, донести свою позицию, а такие взрывы - это слабость. Это показывает то, что у людей нет своей правды», - высказал мнение ректор Мелитопольского университета Николай Тойвонен.

Возле мемориала собрались несколько десятков человек: жители города, активисты движений «Молодая Гвардии Единой России», «Защитники Отечества» и «Юг Молодой», а также студенты университета.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в интернет-мессенджере проинформировал, что в Донецке в честь памяти российской журналистки Дарьи Дугиной назвали улицу ее именем, пишет агентство «РИА Новости». Денис Пушилин назвал действия киевского режима преступными.