«Годзилла с Кинг-Конгом прошлись»: жители Белова с иронией комментируют обвал асфальта у пешеходной зоны

В Белове местные жители стали свидетелями разрушения дорожного покрытия прямо в пешеходной зоне, которое они считают опасным. Инцидент произошел у одного из зданий. Фотографии и видео с места событий появились в Сети, сообщил VSE42.RU .

На опубликованных кадрах можно рассмотреть, что асфальт у входа в здание полностью провалился. Крупные фрагменты покрытия большими кусками ушли вниз, образовав дыру. Провал находится прямо на пути следования пешеходов.

В комментариях к посту пользователи не стали скрывать эмоций. Некоторые горожане с иронией отнеслись к произошедшему. По их словам, подобные происшествия уже успели стать для города печальной, но привычной традицией.

Некоторые комментаторы отметили, что коммунальные службы традиционно реагируют на такие ситуации с заметным опозданием, а другие — с сарказмом поинтересовались, не решил ли кто из подземных обитателей устроить себе дополнительный выход на поверхность.

«Годзилла с Кинг-Конгом прошлись», — отметил один из пользователей Сети.

Ранее сообщалось, что городские службы устранили дыру на дороге в Кемерове у Дворца молодежи после обращения местной жительницы, переживающей за школьников и питомцев.