Как запоминать больше без перегрузки мозга: 4 работающих принципа от эксперта

Как запоминать больше, не превращая собственный мозг в перегруженный сервер? Неожиданный ответ на этот вопрос дала биолог и педагог Ксения Тополева. В беседе с изданием REGIONS она раскрыла четыре принципа, которые, по ее словам, работают эффективнее привычного школьного метода «повтори перед сном».

Умонастроение игры

По словам Тополевой, люди — и особенно дети — часто испытывают напряжение именно тогда, когда ставят перед собой цель запомнить материал. Она объясняет: если на этапе знакомства с новой информацией человек пытается сразу ее заучить, то возникающее напряжение создает избыточную нагрузку на психику. В результате, как утверждает биолог, восприятие информации ухудшается, оно идет плохо и не структурировано.

Совсем иначе, по мнению эксперта, работает подход, основанный на любопытстве и исследовательском интересе. Если сохранять умонастроение игры — вести себя как маленький ребенок, который познает мир без принуждения, — то внимание не рассеивается. Человек при этом не испытывает напряжения, а значит, процесс запоминания происходит естественно и гораздо эффективнее.

Повторение — мать учения

Второй принцип, по словам Тополевой, отсылает к известной поговорке. Однако педагог вносит важное уточнение. Как утверждает биолог, лучше всего повторять информацию не механически, а осмысленно. Достичь этого можно двумя способами: через практическое применение полученных знаний или через разговор — то есть делясь информацией с другим человеком.

Бессмысленное заучивание, подчеркивает эксперт, не приносит пользы. Механическая зубрежка без понимания и без связи с реальными действиями или общением не помогает мозгу закрепить материал. В противовес этому подходу осмысленное повторение — через действие или диалог — позволяет информации не просто отложиться в голове, но и остаться там надолго.

Информационная гигиена

Как пояснила Тополева, сегодня люди живут в эпоху перегрузки новостями и социальными сетями. В таких условиях, считает эксперт, необходимо жестко фильтровать то, что попадает в голову. Не вся информация достойна того, чтобы мозг тратил на нее ресурсы.

Педагог провела яркую аналогию. По ее словам, раньше люди «заедали» собственную тревогу едой — это был распространенный способ справиться с беспокойством. Теперь же, утверждает биолог, люди точно так же «заедают» тревогу, но уже не едой, а бесконечным потреблением контента.

«Не забивайте голову мусором. Вообще! Раньше народ заедал стресс физически, а теперь — и информационно тоже. Мы — то, что мы едим! Заботьтесь о качестве того, что вы употребляете, в том числе информационно», — призывает Ксения.

Мозг — часть организма

Четвертый принцип: мозг не существует отдельно от тела — это всего лишь один из органов человеческого организма. А значит, его работоспособность и способность запоминать напрямую зависят от так называемой материальной основы: качества сна, рациона питания, физической активности и даже перенесенных инфекционных заболеваний. Все эти факторы, подчеркивает эксперт, оказывают непосредственное влияние на память.

«Мозг — не такой отдельный орган, который управляет нашим телом и заодно является суперкомпьютером и вместилищем чувств. Он — часть организма. Невозможна хорошая память, если организм, к примеру, отравлен, не отдыхает или нарушено кровоснабжение», — говорит Ксения.

