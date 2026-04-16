Диспансеризация для галочки? Жители Удмуртии жалуются на организацию медосмотров

Главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по медпрофилактике Ольга Краснова рекомендует жителям региона регулярно проходить диспансеризацию, чтобы своевременно узнавать об изменениях в работе организма и принимать необходимые меры. Жители республики оставляют в соцсетях недовольные отзывы о том, как проходит диспансеризация, сообщил udm-info.ru.

По данным Красновой, у пациентов, обратившихся к медикам в рамках диспансеризации, специалисты чаще всего выявляют такие недуги, как стойкое повышение артериального давления (гипертония), ишемическая патология сердца и нарушения в движении крови по сосудам.

«Примерно каждый 14-й прошедший диспансеризацию пациент узнает, что у него есть какие-то нарушения здоровья, вызванные образом жизни, вредными привычками. Важно регулярно проходить профилактические мероприятия, чтобы вовремя обнаружить и начать лечить болезнь», — считает главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по медпрофилактике Ольга Краснова.

По данным издания, в официальном паблике регионального министерства здравоохранения в сети «ВКонтакте» пользователи из числа местных жителей опубликовали как нарекания, так и конструктивные идеи, касающиеся организации профилактических медицинских осмотров.

По информации издания, одна из местных жительниц написала, что сдала анализы. Она пришла на прием к терапевту, чтобы узнать результаты. По ее словам, медик высказал мнение, что в приеме необходимости не было: специалисты без пациента пишут заключение. Женщина считает, что диспансеризацию проводят для отчетности, но для реальной помощи людям.

«Сходила я в Сарапуле на прием к терапевту, пройти диспансеризацию решила сама. Но оказалось, целый квест пройти надо, чтобы все в один день успеть, еще и отношение доктора так себе. <...> Вот так, все желание у меня и пропало проходить диспансеризацию», — поделилась еще одна жительница региона.

