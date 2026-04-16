Леня Голубков из знаменитой рекламы МММ начал стремительно терять зрение

73-летний актер Владимир Пермяков, известный многим ролью Лени Голубкова из назойливой рекламы МММ, недавно столкнулся с серьезной угрозой для здоровья, из-за которой мог лишиться зрения, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Все началось с того, что актер начал стремительно терять зрение, и эта пугающая динамика заставила его срочно обратиться к врачам, которые после обследования выявили у него катаракту. Медики не стали откладывать лечение и провели экстренную операцию по замене хрусталика, и, к счастью, вмешательство оказалось успешным — зрение к актеру вернулось, и сейчас Владимир постепенно идет на поправку.

Однако проблемы со здоровьем у Пермякова начались не сегодня. Как выяснилось, еще год назад актер обратился к врачам из-за сильных болей в сердце, которые, как оказалось, были вызваны вовсе не кардиологическим заболеванием, а диабетом. Этот диагноз прозвучал для него как гром среди ясного неба, и с тех пор Владимиру пришлось кардинально пересмотреть свой образ жизни. Врачи рекомендовали ему строгую диету, а также ввели серьезные ограничения в физической активности.

Особенно тяжело актеру дался запрет на бег, ведь раньше он регулярно преодолевал дистанции по 5 км во время утренних пробежек, и это было не просто хобби, а частью его здорового распорядка дня.

