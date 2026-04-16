Прощайте, токсины: какой продукт заставит печень работать на полную мощность без химии

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале медицинские эксперты обсудили рацион, способствующий очищению организма. Главным героем выпуска стала спаржа, которую врачи назвали незаменимым помощником для фильтрации токсинов. Об этом пишет Лента.ру.

Механизм защиты организма

Елена Малышева напомнила зрителям, что ключевой функцией печени является нейтрализация вредных соединений, проникающих в человеческое тело. Для качественного выполнения этой работы органу требуются специфические нутриенты. Согласно утверждению телеведущей, включение спаржи в ежедневное меню существенно повышает эффективность естественных защитных процессов.

Секрет химического состава

Михаил Коновалов дополнил выступление коллеги, объяснив пользу продукта с точки зрения биохимии. Овощ богат мощным антиоксидантом — глутатионом. Именно этот компонент играет решающую роль в трансформации токсичных веществ и их последующем безопасном выведении. Регулярное употребление продукта помогает органу справляться с нагрузками без вреда для общего самочувствия.

Комплексный подход к здоровью

Медики также подчеркнули важность правильного выбора продуктов для профилактики серьезных патологий. Ранее их коллеги упоминали о существовании напитков, снижающих вероятность развития онкологических заболеваний печени. Однако именно спаржа была выделена как один из наиболее действенных твердых продуктов для поддержания функционального состояния этого жизненно важного органа.