Более 200 представителей Подмосковья прошли в полуфиналы конкурса «Лидеры России. Команда»
Фото: [Россия – страна возможностей]
Участниками онлайн-полуфиналов конкурса «Лидеры России. Команда» стали 203 управленца из Подмосковья. Конкурс является флагманским проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Всего в конкурсе участвуют более 75 тыс. руководителей со всей России, а также из зарубежных стран. В онлайн-полуфиналы прошли 3,5 тыс. человек в составе 719 команд.
Большинство участников из Подмосковья представляют сферы информационных технологий, телекоммуникаций и связи, государственной службы, промышленности, транспорта и дорожного хозяйства.
Испытания продолжатся до мая. Задания касаются различных аспектов командного управления, в том числе стратегии, операционной деятельности, оценки эффективности.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команды из региона с выходом в финал конкурса «Это у нас семейное».