Очистите душу и воду: главные запреты и традиции на Живоносный Источник 17 апреля

В пятницу Светлой седмицы верующие чтят один из самых почитаемых образов Богородицы. Празднование неразрывно связано с традициями Пасхальной недели и историей чудесного исцеления, произошедшего много веков назад в Константинополе.

История обретения святыни

Предание гласит, что в V веке будущий император Лев Маркелл встретил в священной роще заблудившегося слепца. Пытаясь помочь путнику, военачальник услышал голос Девы Марии, который указал на заросший тиной источник. По совету свыше Лев напоил незрячего водой и приложил целебный ил к его глазам, после чего человек мгновенно прозрел. Став правителем, Маркелл приказал очистить это место и воздвигнуть там храм, назвав источник Живоносным в честь благодати Божией Матери.

Духовные традиции и обряды

Главной особенностью этого дня является чин малого освящения воды, который часто сопровождается крестным ходом к колодцам или водоемам под пасхальные песнопения. В народном календаре эту пятницу именуют днем примирения. Согласно обычаям, сегодня следует искренне просить прощения у всех, кому были причинены обиды, стараясь встретить оставшиеся дни праздничной недели с чистым сердцем и миром в душе.

О чем просят перед чудотворным образом

Верующие обращаются к иконе «Живоносный Источник» с молитвами об избавлении от различных недугов. Считается, что Богородица помогает исцелить не только физические болезни, но и душевные страдания. Перед этим ликом просят о защите от пагубных привычек, утешении в моменты глубокой скорби и поддержке при потере жизненных ориентиров. Сила образа традиционно связывается с живительной влагой, возвращающей человеку веру и силы.