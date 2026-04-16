В Московской области состоялся круглый стол о перспективах внедрения промышленных роботов

В регионе прошел круглый стол «Роботизация предприятий Московской области». Инициаторами мероприятия выступили Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Консорциумом робототехники и систем интеллектуального управления. К дискуссии подключились разработчики автоматизированных решений, профильные научно‐исследовательские центры, эксперты федерального центра компетенций, а также представители отраслевых объединений и профильных консорциумов.

Ключевым событием программы стала презентация технологических разработок в сфере промышленной автоматизации. Инновационные решения продемонстрировали для более сотни предприятий обрабатывающей отрасли Подмосковья. Участники смогли оценить реальные кейсы внедрения роботизированных комплексов и их влияние на ключевые показатели эффективности.

Представители Мининвеста особо подчеркнули лидирующие позиции региона в сфере промышленной автоматизации. В ходе дискуссии эксперты детально проанализировали потенциал масштабной автоматизации. Было отмечено, что внедрение интеллектуальных роботизированных систем дает комплексный эффект для экономики региона: кратно повышает производительность за счет сокращения ручного труда на рутинных операциях, снижает операционные издержки и минимизирует влияние человеческого фактора, усиливает конкурентные преимущества подмосковных предприятий на внутреннем и внешнем рынках, формирует спрос на новые профессии, открывая перспективы для профессионального роста квалифицированных кадров.

Итогом встречи стали конкретные договоренности о выстраивании долгосрочного партнерства. Участники круглого стола наметили план совместных действий по ускоренному внедрению передовых технологий на предприятиях Подмосковья. Такая кооперация позволит не только достичь целевых показателей национального проекта «Средства производства и автоматизации», но и вывести промышленный комплекс региона на качественно новый технологический уровень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Лобне центр по сборке оборудования для молочной промышленности.