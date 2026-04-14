Дети, кошки и ледяная вода: кемеровчанка переживала за всех, а коммунальщики устранили угрозу за день

В Кемерове на улице Коммунистической обнаружили потенциально опасный дефект дорожного покрытия. Постоянная читательница VSE42.Ru сообщила редакции, что возле дома №94 в асфальте зияет жуткая дыра.

По информации издания, женщина всерьез опасалась, что могут пострадать люди — особенно дети, ведь неподалеку находится Дворец молодежи, куда ежедневно приходят десятки подростков.

«Дыра в земле рядом со зданием детского ДК. Внутри – глубокий колодец с грязнющей водой, из которой не выберешься и пропадешь. "Надежно" закреплено бревном, молодцы, постарались», – сокрушается собеседница.

По информации издания, беспокойство кемеровчанки касается не только горожан. Она также переживает за бездомных кошек, которые обитают в этом районе. Животные, по ее словам, могут не заметить опасное место, провалиться сквозь крупную решетку, упасть в ледяную воду и погибнуть.

Женщина выразила надежду, что ответственные за эту территорию люди обратят внимание на проблему и примут необходимые меры. О дыре она проинформировала в понедельник, 13 апреля.

Во вторник, 14 апреля, после обращения местной жительницы городские службы приняли меры.

«Закрытие колодца по ул. Коммунистическая, 94 выполнено», – сказали в горадминистрации.

