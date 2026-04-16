Роднина пояснила, почему нельзя объединять фигурное катание с конькобежным спортом

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с РИА Новости подвергла сомнению целесообразность объединения в одну организация Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России (СКР).

На международном уровне эти виды спорта объединены в одну федерацию — ISU. В России в последнее время складывается тенденция укрупнения федераций по видам спорта. Так, в одну организацию слились гимнасты, «водники», на очереди — лыжники.

«Мне это приятно и в то же время неприятно говорить, но к фигурному катанию есть особое отношение. Интерес громадный. Да, этот вид спорта не такой медалеемкий, его не сравнить ни с коньками, ни с шорт-треком, но внимания к нему все равно значительно больше, чем к другим федерациям», — сказала Роднина.

Знаменитая фигуристка отметила, что у большинства стран, входящих в ISU, по несколько национальных федераций, а в самом ISU разные технические комитеты для разных видов спорта.

По данным источника РИА Новости, в настоящее время Минспорта РФ не планирует объединять ФФККР и СКР.

