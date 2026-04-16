В Подмосковье в преддверии пожароопасного сезона усилили контроль за пожарными гидрантами. Состояние объектов на контроле специалистов водоканалов региона, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Эти устройства — важнейший элемент системы противопожарной безопасности любого населенного пункта. Именно они позволяют оперативно получать воду для тушения возгораний, что особенно актуально в этот период», - пояснили в министерстве.

В рамках проверок состояния гидрантов обращают внимание на отсутствие мусора, правильно установки объекта, его работоспособность, а также на обеспечение необходимого напора воды. В случае выявления недочетов информация передается ответственным службам для устранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к прохождению пожароопасного периода в Подмосковье.