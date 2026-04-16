Акция «Рождественский подарок» прошла в исправительной колонии в Можайске

Представители Общественной наблюдательной комиссии провели в исправительной колонии № 5 в Можайске акцию «Рождественский подарок». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области.

Так, колонию посетили зампреды ОНК Подмосковья Сергей Харив и Сергей Анисинкин, а также члены ОНК Наталья Рыжова и Оксана Пономарева. Они передали женщинам фотографии и рисунки от их детей и родных. До этого от осужденных более 130 детям были переданы подарки и открытки с поздравлениями.

«Во время сегодняшней встречи с женщинами, принявшими участие в этом проекте, мы передали им рисунки, фотографии, а также показали видеопослания от их детей и родных, которые они так ждали», — рассказал Сергей Харив.

В завершение встречи представители ОНК также провели личные беседы с осужденными женщинами, которые ранее обращались в комиссию с вопросами.