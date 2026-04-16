Стало известно, как Елизавета II отчитала Меган Маркл из-за хамства в отношении прислуги

Герцогиня Сассекская Меган Маркл уже несколько лет находится в центре скандалов, связанных с ее поведением во время пребывания в Букингемском дворце. Недавно всплыли новые детали, которые в очередной раз подпортили ее репутацию.

Как пишет издание Radar Online, бывшие сотрудники дворца рассказали о грубом обращении герцогини с прислугой, и эти откровения вызвали волну обсуждений в британской прессе и за ее пределами.

Одним из самых ярких эпизодов стал инцидент, когда королева Елизавета II лично отчитала Меган за хамство садовнику. Историк Хьюго Викерс подтвердил правдивость этой истории и отметил, что монархиня не потерпела неуважения к персоналу.

«Королева села в свою машину, поехала туда [к Меган и Гарри] и устроила ей разнос, потому что, знаете ли, нельзя быть грубым с персоналом. Она не знала, как вести себя и грубо обошлась с садовником, поэтому ее нужно было поставить на место», — рассказал Викерс.

Но это был не единственный конфликт между Меган и королевой. По данным источников, еще до свадьбы с принцем Гарри герцогиня устроила настоящий скандал на дегустации блюд, потому что предложенное меню не соответствовало ее веганским и макробиотическим предпочтениям. Елизавета II, мякго говоря, была шокирована таким поведением будущей жены внука.

