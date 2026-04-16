Подмосковье продемонстрировало модель развития зарядной инфраструктуры для электромобилей на форуме «Экология»

На XVII Международном форуме «Экология» Московская область представила собственный опыт в сфере развития экологичного транспорта. Комплексный подход к формированию электрозарядной инфраструктуры, продемонстрированный регионом, эксперты сочли перспективным для внедрения в других субъектах РФ. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Московская область уверенно закрепилась среди лидеров страны по развитию экотранспорта. На текущий момент в регионе успешно функционируют 1064 электрозарядные станции, а общее число эксплуатируемых электромобилей превышает 18 тыс. единиц. Подобная динамика выступает важным элементом долгосрочной стратегии Подмосковья, нацеленной на улучшение экологической обстановки и существенное сокращение вредных выбросов в атмосферу.

С 2021 года Министерство энергетики Московской области выстроило эффективную систему взаимодействия с инвесторами, направленную на активное развитие сети электрозарядных станций. Ведомство не ограничивается простым стимулированием установки ЭЗС, а обеспечивает всестороннее сопровождение проектов на всех этапах их реализации. Специалисты предлагают инвесторам тщательно подобранные локации — в общей сложности подготовлено свыше 1300 перспективных площадок для размещения станций. Кроме того, Минэнерго помогает с согласованием и получением необходимой разрешительной документации: на текущий момент оформлено более 1000 документов. Особое внимание уделяется ускоренному рассмотрению заявок на подключение к электросетям.

Благодаря введенной упрощенной процедуре за указанный период удалось обработать 970 заявок и заметно сократить сроки строительства электрозарядных станций — в среднем с 9 до 3 месяцев. В результате удалось оперативно ввести в эксплуатацию 546 ЭЗС.

Параллельно ведется планомерная работа по совершенствованию нормативной базы. В Подмосковье уже закреплены требования к доле парковочных мест, оснащенных зарядной инфраструктурой. Одновременно разрабатываются четкие правила размещения ЭЗС на дорогах общего пользования и прорабатываются условия установки станций на территории объектов коммерческой недвижимости.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что развитие электромобильности требует консолидации усилий на всех уровнях управления. Он отметил активное взаимодействие с производителями оборудования, инвесторами и операторами инфраструктуры, а также важность учета мнения конечных пользователей. Часть решений успешно реализуется на региональном уровне, однако отдельные вопросы требуют проработки на федеральном уровне — именно такие инициативы были вынесены на обсуждение в рамках форума.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил планы модернизации коммунальной сферы в Подмосковье.