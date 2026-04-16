Глава Павловского Посада проверил ход капремонта школы в деревне Кузнецы
Глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов лично проверил, как продвигается капитальный ремонт школы № 11 в деревне Кузнецы.
На объекте трудятся 27 специалистов и три инженера. Общая площадь ремонтируемого здания превышает 1,2 тыс. кв м. Демонтажные работы практически завершены, были удалены перегородки, старые окна, коммуникации и кровля.
Сейчас рабочие приступили к общестроительным работам: укрепляют стены, монтируют каналы для инженерных сетей, готовят основание для полов, ведут работы по фасаду и устанавливают новую кровлю. Общий прогресс по всем направлениям достиг 18,6 %.
Главная цель — завершить все работы к началу следующего учебного года. После ремонта школьники из Кузнецов и окрестностей получат современное, теплое и безопасное образовательное учреждение. Проект имеет высокий приоритет для районной власти и всего округа.