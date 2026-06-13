Пряности как оружие массового поражения: названы эффективные методы борьбы с муравьями на даче

Многие дачники относятся к муравьям с уважением — они рыхлят почву и уничтожают гусениц. Но, как рассказал REGIONS садовод из Подмосковья Борис Воронович, у этой медали есть обратная сторона, которая перекрывает все плюсы. Главная беда — муравьи разводят тлю, как коров на пастбище: защищают от хищников, переносят на свежие побеги и даже прячут на зиму в муравейнике. Эксперт объяснил, почему не стоит уничтожать насекомых поголовно, какие народные средства заставят их уйти самих и как применять борную кислоту без вреда для почвы.

Там, где поселились муравьи, тля появляется в промышленных масштабах. А тля, в свою очередь, высасывает соки из молодых листьев, деформирует побеги и разносит вирусы. Помимо разведения тли, муравьи портят ягоды и фрукты — их привлекает сахар, поэтому они с удовольствием поедают клубнику, малину, морковь и даже розы, выгрызая лепестки бутонов. А если муравьи поселятся прямо в корнях дерева, они могут уничтожить растение за пару сезонов.

Садовод Борис Воронович пояснил, что многие дачники впадают в крайности. Одни травят муравьев тоннами химии, уничтожая все вокруг. Другие машут рукой — мол, пусть живут. И те, и другие неправы. Муравьи — часть экосистемы. Их нельзя вывести полностью, да и не нужно. Но контролировать их присутствие на грядках и в теплицах — можно и нужно.

Что муравьи портят на участке: полный список

Для тех, кто до сих пор сомневается, воевать или нет, вот перечень того, что страдает от муравьев:

Ягоды и фрукты: клубника, малина, крыжовник, смородина, яблоки, абрикосы.

Овощи и корнеплоды: морковь, тыква, томаты, особенно сладкие сорта.

Цветы: розы, пионы — муравьи выгрызают лепестки бутонов.

Деревья: поселившись под корой, муравьи проделывают сотни ходов.

Рассада и сеянцы: подгрызают молодые побеги у самой земли.

Семена: некоторые виды муравьев утаскивают семена культурных растений.

Польза от муравьев: не все так однозначно

Прежде чем объявлять тотальную войну, стоит вспомнить и о хорошем: муравьи рыхлят почву на глубину до полутора метров, уничтожают гусениц и личинок мух, повышают содержание калия в почве в два раза, а фосфора — в десять раз. Разумная стратегия — не уничтожать их поголовно, а контролировать численность и не давать селиться в критически важных местах: на грядках, в теплицах, у корней плодовых деревьев.

Народные средства от муравьев: проверенные рецепты

Народные средства безопасны для почвы и растений. Они не убивают мгновенно, а заставляют уйти самих.

Горчичный порошок. Рассыпать сухую горчицу вдоль грядок, вокруг муравейника и на тропах. Резкий запах дезориентирует насекомых. Можно также сделать настой: 100 г горчицы на 10 л горячей воды, настоять сутки и полить муравейник.

Корица и пряности. Корица, анис, бадьян, мята, пижма — все это рассыпают в сухом виде вокруг муравейника. Эффект отпугивающий.

Борная кислота. Действует как кишечный яд замедленного действия. Рецепт: 5 г борной кислоты, один желток вареного яйца и чайная ложка меда. Скатать шарики и разложить в местах скопления муравьев.

Дрожжевая приманка. 1 ст. ложка сухих дрожжей, 2 ст. ложки сахара, 1 л теплой воды. Настоять 2-3 часа до появления пузырьков, полить муравейник. Повторить через 3-4 дня.

Сода и кипяток. На литр кипятка 2-3 столовые ложки соды, залить муравейник. Горячая вода обжигает, сода разрушает тропы.

Уксус и нашатырь. Уксусом поливают входы в муравейник и тропы — резкий запах перебивает феромонные метки. Нашатырь разводят 1 ст. ложка на 10 л воды.

Древесная зола. Рассыпать вокруг муравейника толстым слоем. Зола раздражает покровы насекомых, меняет кислотность почвы и подкармливает растения калием.

Магазинные средства: химия на страже урожая

Если народные методы не помогают, в дело идут инсектициды: «Муравьед» (жидкий концентрат, ампула на 10 л воды), «Муравьин» (гранулы для рассыпания), «Гром-2» (гранулы против почвенных муравьев), «Великий воин» (гель для нанесения на картонки). При использовании химии строго соблюдать инструкцию, работать в перчатках и помнить: химия убивает и полезных насекомых, включая пчел.

Как уничтожить муравейник физически

Самый радикальный метод — раскопать гнездо. Но тут есть подвох: муравьи уходят глубоко под землю, иногда на полтора метра. Выкопать целиком почти невозможно. Если оставить хотя бы одну матку, колония быстро восстановится. Тем не менее, постоянное разрушение муравейников дает эффект — муравьи не выдерживают пресса и уходят. Можно попробовать перенести муравейник: выкопать вместе с грунтом, упаковать в пакет и отнести в лес.

Профилактика: как сделать участок неудобным для муравьев

Убрать укрытия: доски, камни, куски рубероида — муравьи любят селиться под ними.

Регулярно рыхлить почву — постоянное беспокойство вынуждает искать другое место.

Сажать растения-репелленты по периметру грядок: чеснок, мяту, календулу, пижму, петрушку.

Посыпать известью грядки по периметру — муравьи не любят известку.

Бороться с тлей: нет тли — нет и муравьев, которые ее пасут.

Пошаговая стратегия, если муравьи уже захватили участок