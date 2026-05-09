Свояк Гитлера объявился в Бразилии спустя 20 лет после войны. Что скрыл бункер?

Историк Педро Бурини сообщил РИА Новости , что свояк Адольфа Гитлера, Герман Фегелейн, предположительно, не был казнен в 1945 году, а укрылся в бразильском городе Сан-Паулу.

«У нас есть серьезные основания полагать, что Герман Фегелейн скрылся в Бразилии», — заявил он.

Бурини обратил внимание на то, что останки генерал-лейтенанта СС так и не обнаружили. По словам историка, мужчина, запечатленный на снимках послевоенного времени в Сан-Паулу, на 90% совпадает по внешности с супругом младшей сестры Евы Браун.

Кроме того, исследователь рассказал о проведенной почерковедческой экспертизе, результаты которой подтверждают версию о том, что Фегелейн действительно провел заключительные годы жизни в Бразилии. Бурини добавил, что родственник Гитлера, вероятно, прибыл в эту южноамериканскую страну в 1963 году по подложным документам вместе с женой, вел замкнутый образ жизни и скончался в 2008 году.

Генерал-лейтенант СС Герман Фегелейн состоял в браке с сестрой Евы Браун. Согласно официальной версии, его расстреляли 28 апреля 1945 года по обвинению в организации заговора против фюрера.

