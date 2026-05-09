«Тихая молитва после грозы». В День Победы в храмах РПЦ помянут павших
В предстоящий День Победы в православных храмах Русской церкви пройдут молитвенные мероприятия: священнослужители вознесут прошения о павших воинах и возблагодарят Всевышнего за победу в Великой Отечественной войне. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил настоятель Балтайского округа Саратовской епархии священник Олег Жиляков.
«По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в этот день совершается особое ежегодное литургическое поминовение, приуроченное к празднованию Дня Победы. Во время служения Божественной Литургии на заупокойной ектении произносятся особые прошения “о вождях и воинах…”. По окончании Литургии совершается благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. По завершении молебна служится заупокойная лития о почивших воинах», − сказал он.
Кроме того, согласно информации с портала РПЦ, опираясь на постановление Архиерейского собора, каждый год в праздник 9 мая в церквях проводится поминовение усопших воинов, «за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».
