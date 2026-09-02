Город замер в ожидании новостей: в Междуреченске подросток пропал в День знаний

В Междуреченске Кемеровской области в первый день осени бесследно исчез 14-летний подросток, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как проинформировали в дежурной части местного отдела полиции, несовершеннолетний 1 сентября около 8 часов утра покинул квартиру, расположенную на улице Гули Королевой, и до настоящего момента его местонахождение установить не удалось. К розыску школьника уже подключились сотрудники правоохранительных органов и волонтеры поисково-спасательных отрядов.

Приметы пропавшего: на вид соответствует своему возрасту, рост приблизительно 175 сантиметров, телосложение худощавое. Глаза карие, волосы светло-русого оттенка. Был одет в черную спортивную куртку с белыми вставками на рукавах, свободные темно-серые брюки и черные кроссовки. При себе имел зеленую сумку через плечо.

Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям региона с настоятельной просьбой оказать содействие в установлении места нахождения ребенка. Любая информация, способная пролить свет на обстоятельства исчезновения, может быть передана круглосуточно. Правоохранители гарантируют сохранение конфиденциальности всем, кто откликнется на их призыв.

Ранее сообщалось, что напавшая на школу 1 сентября девочка раскрыла мотив.