Ветеран СВО с судимостью прочитал 1 сентября цитату Жириновского об автомате Калашников: после видео в Сети ему угрожают

В Красноярске 1 сентября в лицее № 11 перед учениками выступил экс-участник специальной военной операции Александр Клаус. Видео с его речью стремительно разлетелось по соцсетям и вызвало широкий общественный резонанс. В своем выступлении он процитировал Владимира Жириновского: «Чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова». Выяснилось, что у выступавшего есть судимость за вымогательство, сообщил prmira.ru.

По данным приговора, опубликованного на сайте Центрального суда Красноярска, в мае 2020 года Клаус устроился фельдшером в компанию, являвшуюся подрядчиком на одном из месторождений на севере Красноярского края. Прибыв на вахту в разгар пандемии коронавируса, он обнаружил, что медицинский пункт не обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, халатами, а также дезинфицирующими растворами. Кроме того, по его словам, не хватало медикаментов, а питание оставляло желать лучшего. Александр неоднократно обращался к руководству, однако его жалобы оставались без должного внимания.

По информации издания, вернувшись с вахты, Клаус, по собственному признанию, впал в депрессию и потерял около 10 килограммов веса. Он был убежден, что его здоровье пострадало из-за условий работы, и решил потребовать от работодателя денежной компенсации. Мужчина связался с директором фирмы и заявил, что у него имеются фото- и видеоматериалы, подтверждающие нарушения санитарных норм. Он потребовал ₽550 тыс., пригрозив в противном случае передать материалы в СМИ и Роспотребнадзор.

По данным издания, директор компании внешне согласился на поставленные условия, но немедленно обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции организовали оперативный эксперимент: директору выдали помеченные купюры, которые он под контролем оперативников передал Клаусу. Как только Александр взял деньги, его задержали. В ходе судебного разбирательства он полностью признал вину и был приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно. В разговоре с корреспондентом «Проспекта Мира» Александр сказал, что о судимости сожалеет.

«Вас и нашу страну защищают люди с судимостями. Так что никакой судимости у меня уже нет, государство и наш главнокомандующий удалили эти статусы», — сказал «ПМ» Александр.

По данным издания, в августе 2023 года Клаус отправился в зону проведения специальной военной операции. Служил пулеметчиком в штурмовом подразделении, принимал участие в боевых действиях на луганском и донецком направлениях. В одном из сражений получил серьезное ранение. За участие в боях под Авдеевкой награжден медалью «За храбрость».

В беседе с журналистами Клаус пояснил, почему выбрал именно эту цитату для выступления перед школьниками. Он отметил, что она несет глубокий смысл и отражает важность патриотического воспитания.

«Выбрал [цитату] потому, что она одна из моих любимых и значимых. Так же как и цитата военкора Владилена Татарского: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим"», — ответил Александр «Проспекту Мира».

По данным издания, видео с выступлением вызвало общественный резонанс.

«Мало ли что оно вызвало, мои ребята положительно отнеслись к этому. И на гражданке, и на СВО. Кто отнесся негативно, стоит проверить, какие умонастроения и мысли в их головах. Если у вас есть такие на примете, можете мне сообщить, я сотрудничаю с ФСБ России, проверим их», — рассказал собеседник «Проспекта Мира».

После того, как видео с выступлением Клауса вызвало общественный резонанс, мэрия Красноярска выступила с официальным комментарием. В администрации города подчеркнули, что изучение устройства автомата Калашникова уже входит в школьную программу на уроках ОБЖ, и приглашение спикера не преследовало цели политической пропаганды. Также чиновники добавили, что участие ветеранов СВО в патриотических мероприятиях является важной частью воспитательной работы с подрастающим поколением.

«Его выступление носило патриотический характер, в нем речь шла о чувстве долга по отношению к Родине. В финале выступления ветеран СВО процитировал высказывание одного из российских политиков. Добавим, что с прошлого учебного года устройство автомата Калашникова изучается на предмете „Основы безопасности и защиты Родины“», — прокомментировали в мэрии Красноярска.

По словам Александра, после выступления на школьной линейке он стал получать угрозы со стороны противника.

«Видео опубликовано на украинских сайтах и в телеграм-каналах. Мне приходят SMS с угрозами. Не знал, что будет видео снято. Но мне, конечно, не привыкать, после каждого интервью и выступления такое», — рассказал Александр «Проспекту Мира».

Ранее сообщалось, что напавшую на школу 1 сентября девочку из Канска проверят психиатры.