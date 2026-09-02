Пожар на заводе в Кемерове в День знаний — черный дым накрыл Кировский район

Черный столб дыма взмыл над Кемеровом ранним утром 1 сентября из-за пожара на заводе в Кировском районе. Об этом проинформировали очевидцы, запечатлевшие происшествие на видео. Как передали корреспонденту «Сибдепо» в МЧС Кузбасса, загорелась кровля складского и производственного здания. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались восемь человек, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно данным онлайн-карт, по адресу Кировская, 7 расположен завод по производству тепло- и звукоизоляционных материалов. На место вызова оперативно прибыли 29 сотрудников МЧС на восьми единицах спецтехники. Чтобы получить доступ к очагу возгорания, спасателям пришлось вскрывать крышу здания.

Огонь повредил деревянную обрешетку кровли на площади около 40 квадратных метров. Кадры с места событий опубликовал проезжавший мимо очевидец. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал — погибших и травмированных нет.

По предварительным данным регионального управления МЧС, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации производственного оборудования. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что возгорание в ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске могло произойти из-за мусора.