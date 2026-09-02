Ночной конфликт закончился убийством: россиянку обвиняют в расправе над партнером

В Кузбассе завершено первоначальное расследование резонансного преступления, потрясшего местных жителей в последние дни лета. Как проинформировали в региональном управлении Следственного комитета, 37-летней жительнице одного из городов предъявлено официальное обвинение по статье об убийстве. Трагедия разыгралась в ночь на 30 августа 2026 года в городской квартире, где проживала пара, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По версии следствия, между сожителями внезапно вспыхнул острый конфликт. Что именно послужило поводом для ссоры, сейчас устанавливают следователи, опрашивая соседей и возможных очевидцев. Однако известно, что в какой-то момент женщина схватилась за кухонный нож и нанесла своему партнеру не менее двух ударов — в область груди и туловища. От полученных ран мужчина скончался практически мгновенно. Прибывшие на вызов медики лишь констатировали смерть, спасти пострадавшего не удалось.

Подозреваемую задержали сотрудники правоохранительных органов на месте преступления. В этот же день следствие ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения. Судья удовлетворил требование. Фигурантку отправили в следственный изолятор на время проведения расследования. Следствие будет ходатайствовать о продлении ареста, если в этом возникнет необходимость.

В настоящее время следователи уже осмотрели квартиру, где произошло убийство, изъяли предполагаемое орудие преступления — нож, а также другие вещественные доказательства. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, чтобы точно установить причину смерти, и психолого-психиатрическая — для оценки вменяемости обвиняемой.

Ранее сообщалось, что убившего незнакомку молотком жителя Дзержинска отправили в колонию на 21 год.