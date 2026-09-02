Царукян назвал правило в UFC, которое он хотел бы изменить

Российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян в подкасте Deep Water от UFC заявил, что он изменил бы одно правило в UFC, если бы у него была такая возможность.

«Никаких раундов. Просто выходишь туда на 25 минут. Никаких раундов, никаких остановок. Как в настоящей уличной драке», — сказал Царукян.

Напомним, поединок в UFC состоит из пяти раундов по пять минут.

19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе Царукян подерется с бразильцем Маурисиу Руффи. 29-летний боец выступает в промоушене с 2019 года. Всего в смешанных единоборствах он провел 26 боев и одержал 23 победы (в UFC 12-10).

Перед поединком с Руффи Царукян идет на серии их пяти побед. Последняя из них состоялась в ноябре прошлого года, когда во втором раунде он досрочно победил Дэна Хукера.

Ранее Царукян рассказал, что будет выступать под прозвищем «Бэтмен».