«Увидел хищника – побежал – спасся – расслабился»: Минздрав назвал способ борьбы со стрессом

Осень для многих россиян — время, когда настроение начинает стремительно падать, появляются тревожность и апатия. С наступлением холодов и сокращением светового дня все чаще приходит выгорание. В Министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали о простых и эффективных способах справиться с этим состоянием без лекарств, сообщил VSE42.RU .

Главный совет врачей — двигаться. Именно физическая активность помогает организму избавиться от гормонов стресса — адреналина и кортизола. Психологи напоминают: эволюционно механизм борьбы со стрессом был выстроен четко. Увидел опасность — среагировал — убежал — спасся — расслабился. Однако современный человек действует иначе. Вместо движения он продолжает сидеть за рабочим столом, затем в автомобиле, а вечером проводит время на диване, погрузившись в соцсети. И этот образ жизни никак не способствует снижению внутреннего напряжения.

«Избавить от гормонов стресса (адреналин и кортизол) может только движение», – отметили в ведомстве.

Научно доказано, что физическая активность действительно перезагружает мозг, отметили в ведомстве. Когда человек занимается спортом или даже просто быстро идет, в его организме снижается активность миндалевидного тела — участка мозга, отвечающего за тревогу.

Одновременно начинают вырабатываться эндорфины и эндоканнабиноиды — природные обезболивающие и антидепрессанты. Повышается и уровень дофамина — гормона мотивации и удовольствия. Именно его недостаток часто приводит к тому, что человек перестает хотеть что-либо делать, а жизнь кажется серой и бессмысленной. Кроме того, во время движения вырабатывается особый белок, который защищает нервные клетки и улучшает способность запоминать информацию и быстро переключаться между задачами.

Но как быть, если рабочий день только начался, стресс нарастает, а пойти в спортзал или хотя бы прогуляться нет ни времени, ни возможности? В минздраве советуют простую технику, которую рекомендуют психологи. В момент острого стресса достаточно переключить внимание на собственное дыхание, сделать несколько глубоких вдохов, выпить стакан воды, выйти на улицу хотя бы на пару минут или просто сменить вид деятельности. Даже такой короткий перерыв может помочь снизить уровень напряжения и восстановить контроль над эмоциями.

Специалисты подчеркивают: движение — это вовсе не про спортзал и спортивные достижения. Речь идет о здоровой нервной системе и качестве жизни. И даже 15 минут быстрой ходьбы в день способны заметно снизить уровень тревожности и улучшить общее самочувствие. Важно лишь начать — и регулярность даст результат быстрее, чем можно ожидать.

Ранее Ннутрициолог Никитина рассказала, как белок и клетчатка спасут от осеннего стресса.