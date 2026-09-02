В кузбасской столице разгорелся небольшой, но показательный скандал — неизвестная женщина разоряет уличные клумбы прямо у здания силовиков. Накануне в центре Кемерова местные жители заметили горожанку, которая бесцеремонно обрывает цветы с городской клумбы. Видеозапись с дворовой камеры наблюдения прислал в редакцию VSE42.Ru постоянный читатель, который стал свидетелем этого инцидента.

По информации читателя VSE42.RU, далеко не в каждом районе города можно встретить ухоженные цветники, которые радовали бы глаз прохожих. Центр Кемерова — одно из немногих мест, где летом еще сохраняется уют и красота благодаря стараниям городских служб.

Однако, как оказалось, даже этот оазис не защищен от рук тех, кто не ценит чужой труд и городской комфорт. На кадрах, попавших в распоряжение редакции, отчетливо видно, как женщина подходит к клумбе и начинает срывать цветы, явно не предназначенные для сбора. Автор обратил внимание, что женщина целенаправленно шла с открытым пакетом в руках.

«На проспекте Советском, 28 женщина вырвала цветы из клумбы и унесла с собой в пакете. Видно, шла на дело подготовленная. Поди, на 1 сентября понадобилось», – сокрушается собеседник VSE42.RU.

По словам автора сообщения, рядом с местом происшествия находится здание главного управления Службы судебных приставов. Автор видеозаписи выразил надежду, что его земляки перестанут лишать город той немногой красоты, которая осталась с уходящего лета.

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