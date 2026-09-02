Тренер ЦСКА объяснил поражение от «Ростова» в Кубке России

Ростовчане забили свои мячи на 75-й и 85-й минутах игры. Отличились Имран Азнауров и Данила Прохин. На этом отрезке южане контролировали ход игры и прижали соперника к воротам.

«Гол выбил из колеи. Первый удар во втором тайме сразу стал голевым. Также нужно было немножко удлинять игру, переводить ее в зону «Ростова». Мы же хотели выходить за счет коротких и средних передач, которые перехватывал соперник», — сказал Игдисамов.

Также специалист посетовал на плохую реализацию моментов, которых у армейцев до пропущенного гола было немало.

В группе D Пути РПЛ Кубка России ЦСКА после трех туров занимает третье место с двумя очками. Лидирует с максимальным результатом «Ростов» (9 очков), пять баллов у «Акрона», два — у «Локомотива».

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