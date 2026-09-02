«Динамо» нашло нового игрока после провала медосмотра двумя потенциальными новичками

«Динамо» переключилось на вингера аргентинского «Индепендьенте» Максимлиано Гутьерреса после срыва трансферов Гонсало Платы и Матеуса Мартинса их-за проваленных медосмотров.

По утверждению журналиста Матиаса Мартинеза сделка уже завершена. «Динамо» заплатит за 22-летнего чилийца €7 млн.

Гутьеррес выступает за аргентинский клуб на правах аренды из «Уачипато». В общей сложности он провел за «Индепендьенте» 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €3 млн.

Ранее бразильский «Фламенго» возмутился отказом «Динамо» от трансфера Платы, обвинив московский клуб в непрофессионализме и безответственности.