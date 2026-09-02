Трусова рассказала о волнении перед первым за четыре года стартом

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова рассказала, что чувствует приятное волнение перед первым за четыре года официальным стартом.

Фигуристка выступит на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, который пройдет в Токио с 4 по 6 сентября.

«Вчерашняя тренировка — последняя перед вылетом в Японию. Только на днях я действительно осознала, что впервые за четыре года выйду на соревновательный лед, да еще и в одной из моих любимых стран. Впервые за долгое время волнение вдруг стало приятным», — написала Трусова в соцсетях.

Спортсменка показала костюмы, в которых он будет выступать в новом сезоне: легкое бирюзовое платье для короткой программы и темный комбинезон для произвольной. Короткую фигуристке поставил Бенуа Ришо под композицию «Lara» Араша Сафайяна. В произвольной Трусова будет выступать под музыку из сериала «Очень странные дела», поставил программу Даниил Глейхенгауз.

Ранее стало известно, что на соревнованиях в Токио Владислав Дикиджи заменит Марка Кондратюка, у которого возникли проблемы с нейтральным статусом.