«Жить хорошо». Зарплата на Чукотке превысила 260 тыс. рублей
ТАСС: Средняя зарплата на Чукотке составила 260 729 рублей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Чукотский автономный округ занял первую строчку в рейтинге российских регионов по уровню средней заработной платы. Об этом сообщает ТАСС.
Средний доход в этом субъекте РФ достиг 260 729 рублей.
Вслед за лидером идут Москва и Санкт-Петербург – 183 650 и 128 670 рублей соответственно.
Как отмечает агентство, отставание столиц от Чукотки составляет 77 тыс. и 132 тыс. рублей.
Ранее сообщалось о том, что годовая зарплата нового гендиректора Apple составит $3 млн.