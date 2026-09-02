Россиянин не платил 10 лет за кредит и победил коллекторов — они просто опоздали

Житель Мариинска Кемеровской области законным способом избавился от долга в ₽300 тыс. перед коллекторским агентством. О необычном случае рассказал представитель суда, где рассматривался спор между уральскими коллекторами и кузбассовцем, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, история началась в 2014 году, когда житель Мариинска оформил в банке кредит на сумму около ₽220 тыс. под 18 процентов годовых. Деньги он не вернул, и задолженность разрослась до ₽300 тыс. Банк несколько лет не предпринимал попыток взыскания и в 2022 году продал долг коллекторскому агентству из Екатеринбурга. Уральские коллекторы тоже не проявляли активности и начали принимать меры лишь через четыре года.

Когда приставы попытались взыскать деньги через суд, должник внезапно вспомнил об истекшем сроке давности договора. Мужчина не стал являться на заседание, а просто отправил заявление с просьбой отказать коллекторам. Суд согласился с его доводами, признав, что все сроки окончательно истекли, и отказал во взыскании. Таким образом, кузбассовец законно избежал выплаты ₽300 тыс., поскольку коллекторы и банк упустили время для обращения в суд.

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