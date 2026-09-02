Атака беспилотников ВСУ на регионы России 2 сентября 2026: хронология событий за ночь

В ночь на 2 сентября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадал мужчина. На подлете к Москве сбиты четыре дрона, в Тульской области уничтожен один БПЛА. Атакам также подверглись Ростовская, Воронежская и другие области.

Белгородская область: пострадавший при атаке FPV-дрона

В городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате нападения пострадал мужчина, транспортное средство повреждено. Пострадавшего со слепым осколочным ранением надплечья и акубаротравмой доставили в Шебекинскую ЦРБ, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Москва и Московская область: четыре сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу. На месте падения обломков работали экстренные службы.

Ростовская область: сбитые БПЛА в двух районах

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки беспилотники уничтожены в Кашарском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. На территории региона сохраняется режим беспилотной опасности.

Тульская область: один сбитый БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделениями ПВО Минобороны России в небе над регионом уничтожен один украинский беспилотник. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

Воронежская область: объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил на территории региона опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, силы ПВО находятся в готовности.