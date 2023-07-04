Госпогранслужба Украина: все службы следят за действиями ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире украинского телеканала сообщил, что за действиями ЧВК «Вагнер» в Беларуси следит Госпогранслужба и управление разведки, сообщает ТАСС .

Андрей Демченко отметил, что в первую очередь Украине важно понимать, где именно разместят лагерь ЧВК «Вагнер». На данный момент уже есть предположительные данные локации военных. Также известно, что одно из мест, где будут собраны бойцы, находится недалеко от границы с Украиной.

Также на Украине заявили, что ситуация вдоль линии соприкосновения двух стран – Украины и Беларуси – стабильная. Мониторинг действия ЧВК «Вагнер» - не единственная задача Госпогранслужбы, но в настоящее время приоритетная, отметил Андрей Демченко.