Декабрь традиционно считается месяцем повышенного спроса на продукты: покупатели готовятся к праздничным застольям, и полки магазинов пустеют активнее обычного. Однако рост спроса вовсе не обязательно означает, что все без исключения товары подорожают. Каким образом может сложиться ценовая картина на продовольственном рынке в последний месяц 2026 года, Финансам Mail пояснила Ирина Карапетова — доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Как утверждает эксперт, в декабре, по аналогии с предыдущими годами, скорее всего, проявится разнонаправленная динамика: одни категории подорожают, другие, напротив, станут дешевле.

Ценообразование, уточняет эксперт, формируется под влиянием целого набора условий — от бесперебойности поставок и расходов на перевозку до сезонного фактора и того, насколько активно люди готовы тратить деньги на еду. Логистические издержки в данном контексте — это затраты на хранение, транспортировку и доставку товара до прилавка; чем они выше, тем заметнее давление на конечную цену.

Наиболее вероятным кандидатом на удешевление спикер называет овощную группу. Причина проста: пик сбора урожая остается позади, и к концу осени рынок, как правило, насыщается, из-за чего стоимость стабилизируется. По оценке Карапетовой, подобный сценарий может повториться и в декабре 2026 года.

Есть шансы и у бакалейного сегмента. Согласно прогнозу специалиста, отдельные виды круп и макаронных изделий способны если не подешеветь, то хотя бы перестать дорожать. Правда, такая перспектива реализуется лишь при двух условиях: логистические цепочки должны работать без сбоев, а складских запасов должно хватать для покрытия спроса. Если же поставки нарушатся или запасы окажутся недостаточными, удешевления ждать не стоит, резюмировала эксперт.

«В то же время традиционно в декабре, в преддверии новогодних праздников, можно ожидать некоторого повышения цен на ряд категорий продуктов. Это в большей степени относится к мясным изделиям, особенно к тем, которые пользуются повышенным спросом для праздничного стола. Рыбная продукция, в особенности красная рыба и деликатесы, также может показать тенденцию к удорожанию в связи с ростом спроса. Аналогичная ситуация может сложиться с некоторыми видами фруктов и кондитерских изделий, которые являются неотъемлемой частью новогодних застолий», — заключила Карапетова.

Ранее сообщалось, что хозяйка из Наро‑Фоминска дала советы по ранней подготовке к новогоднему столу с целью экономии.