Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов обратился к игрокам своей команды после кубкового матча с «Зенитом» (0:1). Победу петербуржцам принес гол бразильского полузащитника Вендела на 37-й минуте.

Специалист поблагодарил футболистов за правильный настрой на игру и выразил надежду, что он сохранится до следующего матча.

«Мы будем так играть, как мы играли последние минуты. То есть, если «Зенит» здесь нас боится, и они не знают, как придумать, чтобы выиграть, значит, вы играли хорошо, и вы играете хорошо, и вы умеете играть хорошо. Пусть нас боятся», — сказал Булатов.

«Зенит» одержал шесть побед на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России и занял первое место в группе С с 17 очками. «Крылья Советов» с 9 баллами находятся на втором месте, но могут его потерять, если «Балтика» обыграет махачкалинское «Динамо» в основное время. Вторая команда группы вместе с первой отправятся в плей-офф Пути РПЛ, третья продолжит борьбу за Кубок в Пути регионов.

Ранее ЦСКА обеспечил себе место в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, обыграв тольяттинский «Акрон».