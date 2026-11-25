К середине недели упадок сил может настигнуть даже при самом благоприятном прогнозе. Однако в среду, 25 ноября, винить в этом магнитную бурю точно не стоит — к такому выводу приходит автор Погоды Mail Ольга Савинцева.

Что покажет индекс Kp 25 ноября

Геомагнитная активность измеряется по девятибалльной шкале Kp: чем ниже значение, тем спокойнее состояние магнитного поля Земли. В указанный день показатель остановится в районе отметки 2, а магнитная буря не прогнозируется.

Ориентиры шкалы выглядят так:

до 3 баллов — спокойный диапазон;

около 4 — магнитосфера возбуждена;

от 5 (порог G1) — начинается буря.

Таким образом, серьезных изменений геомагнитной обстановки в среду не ожидается.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

Как помочь себе, если индекс Kp низкий

Поскольку магнитный фон остается спокойным, плохое самочувствие не стоит автоматически списывать на Солнце. Автор предлагает несколько практических шагов:

разбивать большие задачи на этапы;

не проводить обеденный перерыв за рабочим монитором;

периодически вставать из-за стола и немного двигаться;

не откладывать нормальный прием пищи до вечера;

при накопленной усталости сократить количество необязательных дел после работы;

не забирать рабочие сообщения с собой в кровать.

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