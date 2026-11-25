Спокойный Kp, но тяжелый день: как пережить среду без кофеина и нервов 25 ноября
Фото: [Подмосковье сегодня/Екатерина Сироштан]
К середине недели упадок сил может настигнуть даже при самом благоприятном прогнозе. Однако в среду, 25 ноября, винить в этом магнитную бурю точно не стоит — к такому выводу приходит автор Погоды Mail Ольга Савинцева.
Что покажет индекс Kp 25 ноября
Геомагнитная активность измеряется по девятибалльной шкале Kp: чем ниже значение, тем спокойнее состояние магнитного поля Земли. В указанный день показатель остановится в районе отметки 2, а магнитная буря не прогнозируется.
Ориентиры шкалы выглядят так:
- до 3 баллов — спокойный диапазон;
- около 4 — магнитосфера возбуждена;
- от 5 (порог G1) — начинается буря.
Таким образом, серьезных изменений геомагнитной обстановки в среду не ожидается.
Фото: [Подмосковье сегодня/Роман Малышенко]
Как помочь себе, если индекс Kp низкий
Поскольку магнитный фон остается спокойным, плохое самочувствие не стоит автоматически списывать на Солнце. Автор предлагает несколько практических шагов:
- разбивать большие задачи на этапы;
- не проводить обеденный перерыв за рабочим монитором;
- периодически вставать из-за стола и немного двигаться;
- не откладывать нормальный прием пищи до вечера;
- при накопленной усталости сократить количество необязательных дел после работы;
- не забирать рабочие сообщения с собой в кровать.
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