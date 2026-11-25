Покупка автомобиля из Казахстана обернулась для тысяч россиян миллионными доначислениями от Федеральной таможенной службы. Откуда взялись долги, чем опасны серые схемы и что ждет авторынок в 2027 году, сообщил rosbalt.ru.

Откуда взялась проблема

Ситуация начала складываться после того, как в апреле 2024 года изменились правила расчета утилизационного сбора. Постановлением правительства была введена так называемая компенсационная формула. Ее задача — устранить разницу между платежами при прямом ввозе машины в Россию и при оформлении через другие страны Евразийского экономического союза — Киргизию, Казахстан, Армению или Беларусь — с использованием более низкой таможенной стоимости.

В чем юридический спор

Применение новых правил к автомобилям казахстанской сборки породило отдельный спор. Часть таких машин выпускалась на заводах, работавших в режиме свободного склада. В этом случае иностранные комплектующие помещаются под специальную таможенную процедуру, а пошлины при выпуске готовой продукции считаются по особым правилам. Если же идентифицировать иностранные компоненты невозможно, базой для расчета может стать стоимость готовой продукции.

«Граждане считали свои обязательства исполненными, а действия — добросовестными, поскольку своевременно подали документы, оплатили рассчитанный сбор и получили допуск автомобилей к эксплуатации», — пояснил в комментарии «Росбалту» автоюрист Александр Васильев.

Что изменилось в сентябре 2025 года

По словам автовладельцев, поначалу таможенные органы принимали расчеты владельцев казахстанских машин без применения компенсационной формулы. Но уже в сентябре 2025 года таможня начала пересматривать ранее принятые расчеты. Владельцам стали направлять требования о доплате утильсбора и пеней за весь период после оформления машин.

«Таможня исходит из того, что ответственность за корректный расчет лежит на плательщике, поэтому принятие документов при оформлении не препятствует последующей проверке полноты платежа», — указывает Васильев.

По данным СМИ, только на одном Южном акцизном таможенном посту выявлено почти 12 тыс. случаев списания сбора без применения компенсационной формулы. Впрочем, за этой цифрой могут скрываться разные правовые ситуации — от намеренного занижения таможенной стоимости при ввозе до сделок, ставших спорными из-за учета формулы. По его словам, ситуация может затронуть около 30 тыс. уже находящихся в России автомобилей.

«Данная проблема создалась благодаря двум факторам. Во-первых, это явные пробелы в нормативно-правовых актах, которые не до конца урегулировали вопрос списания утильсбора. Во-вторых, недобросовестные или непонимающие поставщики, которые отправляли такие автомобили частным заказчикам в Россию», — высказал мнение юрист в сфере ВЭД Артур Чичкан.

Почему суд с продавцом почти не помогает

Первая реакция водителя, получившего счет на миллион, — пойти в суд и взыскать убытки с продавца или компании-посредника. Однако на практике этот путь почти всегда ведет в тупик.

Юридическая ловушка заключается в следующем:

по закону обязанность по уплате сбора лежит на текущем собственнике транспортного средства;

именно ему блокируют регистрационные действия до погашения долга.

«Таможня проверяет ввезенные через страны ЕАЭС машины задним числом в течение трех лет и выставляет доплаты с пенями на 1–3 млн рублей. Требования приходят даже новым собственникам, купившим авто уже в России с действующим электронным ПТС», — сообщил начальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко.

Как отмечает Андрей Еременко, взыскать убытки с продавца реально лишь при наличии официального договора на полную сумму и платежеспособного юрлица. Если же авто покупалось через цепочку посредников с занижением цены в бумагах, вернуть деньги не выйдет.

«Эти проблемы практически нереально переложить на поставщиков автомобилей, так как в 100% случаев сделки оформляются как агентские: поставщик на самом деле являлся простым агентом, который оформляет покупку между покупателем из России и продавцом в Казахстане. Получается, что вся ответственность за ввоз товара (в данном случае авто) лежит на физическом лице, или, правильнее сказать, на лице, ответственном за финансовое регулирование», — поясняет Артур Чичкан.

На что надеются владельцы

У автовладельцев, оспаривающих счета от ФТС, есть надежда на Верховный суд, который истребовал одно из подобных дел.

Ранее сообщалось, как новые правила утильсбора меняют риски при ввозе авто из стран ЕАЭС.