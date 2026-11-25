В сезоне 2025/26 «Каролина Харрикейнз» выиграли Кубок Стэнли 20 лет спустя после первого успеха в истории франшизы. В межсезонье «Каролина» не сделала ни одного приобретения — единственная во всей НХЛ, но это ничуть не мешает ей доминировать и в новом сезоне. Портал «Подмосковье сегодня» разбирает секрет успеха «Ураганов».

Лучшие в нападении и защите

Главный тренер Род Бриндамор возглавляет «Каролину» с 2018 года и ранее нередко подвергался критике: эстетам игра «Харрикейнз» казалась слишком примитивной, а прагматики указывали на неудачи клуба в плей-офф. При Бриндаморе «Каролина» неизменно выходила в постсезон, и до победы в Кубке Стэнли трижды проигрывала в финале конференции. Но несмотря на критику Бриндамора не увольняли — в этом клубе в принципе не склонны к импульсивным решениям.

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

На данный момент «Каролина» вторая в лиге по набранным очкам (39), но лучшая по проценту (81,3%), так как лидирующая «Миннесота» (41) сыграла на два матча больше.

«Каролина» больше всех в лиге забивает (4,17 за игру) и вторая по надежности обороны (2,25). Бриндамор выстроил агрессивную команду, которая много времени проводит в зоне соперника, начиная давить его уже в момент начала атаки. В результате «Каролина» чаще всех в лиге бросает по чужим воротам (33,5 броска в среднем за матч) и реже всех допускает броски по своим (21,6) — разница впечатляющая.

Кейс Никишина

Защитник Александр Никишин провел один сезон за «Каролину», набрал 33 (11+22) очка и вообще смотрелся очень достойно. В плей-офф его вклад в командную игру был скромнее, но обладателем Кубка Стэнли он в любом случае стал. Такие успехи в дебютный сезон могут вскружить голову.

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

Летом Никишин стал ограниченно свободным агентом. Хоккеист захотел контракт в районе $8-9 млн сроком на пять лет. «Каролина» была готова дать $5-6 млн и на более длительный срок. Россиянин изначально находился в слабой позиции: Никишин, конечно, является важным активом «Каролины», но команда вполне может обойтись и без него. Позже Бриндамор заявил, что агенты давали плохие советы хоккеисту. Никишин сменил агентов из Quartexx, поручив свои дела опытному Полу Теофаносу.

Тот довольно быстро вразумил игрока и договорился с «Каролиной» о годичном контракте всего на $3 млн. Зато пропустивший четверть регулярки Никишин будет при деле и игрой сможет доказывать свои претензии на высокий контракт, а о будущем соглашении можно будет договариваться в спокойной обстановке.

Начал российский защитник отменно, выбив 5 (3+2) в пяти матчах после возвращения.

Мощная работа менеджмента

Прежние агенты Никишина действительно затеяли глупое дело — шантажировать «Каролину». Менеджмент клуба работает четко и на капризы игроков не ведется. Большинство клубов-контендеров стонут от проблем с потолком зарплат, а у «Каролины» прямо сейчас свободно более $10 млн под потолком — к дедлайну обменов будет еще больше. При этом «Каролине» усиление не то чтобы остро требуется — явных проблемных мест нет.

Фото: [ Себастьян Ахо/ХК «Каролина Харрикейнз» ]

Самый высокооплачиваемый игрок команды — финн Себастьян Ахо, $9,75 млн в год — смешно для лидера франшизы по нынешним временам. При этом контракт у нападающего аж до 2032 года. Да и вообще все лидерское ядро клуба подписано на долгий срок и на вменяемые (а то и просто — скромные) контракты. Николай Элерс — $8,5 млн до 2031 года, Андрей Свечников — $7,75 млн до 2029 года, Сет Джарвис — $7,42 млн до 2032 года, Логан Станковен — $6 млн до 2034 года, Джексон Блэйк — $5,12 млн до 2034 года.

Последние два контракта особенно изумительны. Станковену и Блэйку всего по 23 года, они уже лидеры команды, которые внесли мощнейший вклад в завоевание Кубка Стэнли: Станковен забросил в плей-офф 11 шайб, у Блэйка — 18 очков, это лучшие показатели в команде.

Фото: [ Джексон Блэйк/ХК «Каролина Харрикейнз» ]

Вратарская бригада в ближайшие три года будет съедать под потолком всего $5,85 млн: Петр Кочетков — $3,95 млн, Брэндон Басси — $1,9 млн. Для понимания, суммарная зарплата обоих — это половина оклада Игоря Шестеркина в «Рейнджерс».

Работе менеджмента «Каролины» остается только аплодировать, и нет никаких сомнений, что в ближайшие годы «Харрикейнз» будут одной из сильнейших команд лиги.