Представление о том, что антивозрастной рацион строится на отказе от жиров и сахара, прочно укоренилось в сознании многих женщин, стремящихся сохранить стройность и гладкость кожи. Однако с либидо ситуация иная: здесь выигрывают продукты, которые к категории «правильных» отнести сложно. Разобраться в этом вопросе Здоровью Mail помогла Ольга Пуговкина — акушер-гинеколог первой категории, специалист по УЗИ и эстетической гинекологии.

Ключевой и при этом наиболее спорный элемент такой тарелки — холестерин. С него, как поясняет врач, начинается любая молекула эстрогена, прогестерона и тестостерона. Последний важен и для женщин: именно он стоит за желанием и чувством уверенности. Если организм испытывает дефицит «хорошего холестерина» — ЛПВП, или липопротеинов высокой плотности, — синтез половых гормонов останавливается. Отсюда предупреждение эксперта: затяжной отказ от холестерина приближает старение. Кожа становится сухой, желание падает, силы уходят, а морщины появляются раньше срока.

Качественными поставщиками ЛПВП Пуговкина называет жирную рыбу и молочные продукты. Обзор, на который она опирается, показывает: яйца и красное мясо, где содержится диетический холестерин, связаны с более высоким уровнем эстрадиола — гормона, необходимого для работы репродуктивной системы. Дневная норма — порядка 300 мг ЛПВП, и набрать ее можно примерно двумя-тремя яйцами плюс порцией лосося или сардин.

Следующее звено — цинк. Его роль в том, чтобы превращать холестерин в активные гормоны. Абсолютным чемпионом по содержанию микроэлемента врач называет устрицы: 85 граммов дают свыше 300% суточной нормы. Если такой вариант недоступен, подойдут тыквенные семечки, говяжья печень, яичный желток, орехи и сыр.

«Достаточный уровень цинка в организме поддерживает нормальный тестостерон, который непосредственно влияет на либидо и увлажненность влагалища у женщин в постменопаузе», — отметила эксперт.

Далее в списке — омега-3. Эти жиры налаживают кровообращение и уменьшают воспаление, а значит, влияют на сосудистую реакцию, без которой возбуждение невозможно. Для кожи они тоже полезны: действуют как противовоспалительное средство, укрепляют липидный барьер и борются с сухостью влагалища, усиливающейся с возрастом.

Не обходится поддержка либидо и без антиоксидантов. Витамин С, по словам Пуговкиной, задействован в выработке коллагена — материала, из которого строится опорная сетка в подслизистом слое влагалища и вульвы; именно он придает тканям плотность и упругость. Ликопин, содержащийся в томатах, вместе с полифенолами ягод и зеленого чая защищает от окислительного стресса. Вывод врача прост: чем больше красок на тарелке, тем активнее в ней соединения, сдерживающие клеточное старение.

Отдельная тема — афродизиаки, то есть вещества из растений или животного сырья, которые разжигают влечение и повышают половую активность. В этот перечень входят устрицы, шоколад, ягоды, яйца, мед, специи, кофе и ряд других продуктов. Объяснение их эффекту есть: устрицы поставляют цинк и омега-3, поддерживающие гормоны и кровоток, а темные ягоды насыщены антоцианами — антиоксидантами, оберегающими сосуды и нервные клетки.

Достается внимание и специям. Корица, например, повышает уровень дофамина — соединения, которое усиливает тягу к удовольствиям. Шафран же богат кроцинами, каротиноидами с антидепрессивным действием, дополнительно пробуждающими желание.

Завершает Пуговкина мыслью о мере: питаться одними устрицами или запивать все чаем с корицей и шафраном не требуется. Но еда, подытоживает она, способна деликатно поддерживать сексуальную функцию, а не сводиться к поставке калорий.

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