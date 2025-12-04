Госстатистика против Reuters: иностранные СМИ анализируют данные о росте производства топлива в РФ

По данным зарубежных агентств Reuters и Bloomberg, в октябре был зафиксирован резкий рост выпуска топлива. Эксперты объясняют эту динамику восстановлением работы нефтеперерабатывающих заводов после серии повреждений, нанесенных атаками беспилотников ВСУ. Учитывая также начавшееся снижение цен на топливо как на бирже, так и в рознице, аналитики говорят, что отрасль наращивает переработку и производство, успешно преодолев период дефицита.

По данным отчета Росстата о социально-экономическом положении России, опубликованного 3 декабря, глубина переработки нефти в России за январь–октябрь 2025 года составила 84,6%. В секторе кокса и нефтепродуктов наблюдаются разнонаправленные тенденции. Данные за октябрь 2025 года свидетельствуют, что объем выпуска остался практически на уровне показателя годичной давности, достигнув отметки 99,9%.

По данным издания, при этом помесячная динамика демонстрирует уверенный рост — по отношению к сентябрю того же года производство увеличилось на 6,6%. В общей сложности за первые десять месяцев 2025 года сводный индекс производства в отрасли составил 99,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

