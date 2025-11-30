Атака на КТК вывела Казахстан из дипломатического равновесия: Украину назвали агрессором

МИД Казахстана официально выразил протест Украине в связи с ударом беспилотных катеров по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

Инцидент, произошедший в ночь на 29 ноября, привел к непоправимым повреждениям одного из причалов и немедленным оперативным решениям со стороны Казахстана, крупнейшего участника консорциума.

«Это событие стало третьим агрессивным актом, совершенным против гражданского объекта, охраняемого нормами международного права … Ожидаем, что украинская сторона примет конкретные меры по недопущению повторения подобных ситуаций», — написано в заявлении представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

В дипломатической ноте подчеркивается, что казахстанская сторона ожидает от Украины меры, которые не позволят инциденту повториться.

Каспийский трубопровод — это артерия, по которой казахстанская нефть поступает на мировые рынки. Любой сбой в его работе немедленно отражается на экономике страны и стабильности глобальных поставок. В заявлении подчеркнули, что Каспийский трубопроводный консорциум занимает особое место в поддержании стабильности мировой энергетической системы.

Министерство энергетики Казахстана объявило о решении экстренно перенаправить экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что беспилотные катера ВСУ атаковали один из трех причалов КТК под Новороссийском.