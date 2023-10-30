Гострудинспекция: В Башкирии растет производственный травматизм

С 1 января по 30 сентября 2023 года 77 жителей Башкирии получили производственные травмы, сообщает newizv.ru .

За аналогичный период 2022 года травмировалось 69 человек, что доказывает рост производственного травматизма в 2023. Смертность, напротив, снизилась. В нынешнем году погибло 24 человека, в прошлом - 34 сотрудника различных предприятий.

Редакция отмечает, что в октябре уже есть зафиксированные случаи смертности на предприятиях. Так, в Зианчуринском районе погиб комбайнер. Он не справился с управлением и врезался в дерево, что спровоцировало возгорание.

На башкирской шахте погиб шахтер. А в филиале «Башавтотранса» погиб водитель автобуса. Ему стало резко плохо, поэтому он потерял контроль над управлением транспортного средства.

В ОДК-УМПО сотрудница выполняла обеззараживание промышленной зоны. Женщина вышла на свежий воздух, потому что стала плохо себя чувствовать. Она потеряла сознание и умерла.

Таким образом, только за октябрь погибло 13 человек, что увеличит статистические данные травматизма региона. В Гострудинспекции отметили, что самые распространенные причины гибели работников - не предоставление необходимых условий труда и нарушение технологического процесса.