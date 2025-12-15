Готовь сани летом: эксперт рассказал, какие садовые дорожки прослужат годами, а какие обернутся головной болью

Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с REGIONS поделился рекомендациями, какие материалы помогут создать износостойкое и бюджетное покрытие для садовых дорожек.

Эксперт высказал мнение, что самое распространенное покрытие — деревянные дорожки из спилов или террасной доски. Васильев считает, что преимущества данного метода — создание уюта, натуральные материалы. Если на территории срезали ненужные деревья, то и отсутствие денежных вложений. Недостаток — постоянный уход: несколько раз в год предстоит обрабатывать дерево антисептиками.

Гравий, щебень, гранитный отсев или кора — не менее популярные способы создания дорожек. Материалы малобюджетные. Однако ходить по таким дорожкам удобно не всем. Кроме того, не удается решить проблему с сорняками. Предстоит также установить бордюры, иначе материал рассыплется по двору.

«Если же вам нужна более твердая и традиционная поверхность, то стоит обратить внимание на тротуарную плитку и брусчатку. Этот вариант предлагает идеальный баланс цены, долговечности и эстетики. Рынок предоставляет огромный выбор форм, цветов и фактур — от простой серой плитки до сложной фигурной кладки. Технология укладки требует подготовки основания из щебня и песка, но зато такая дорожка будет служить двадцать пять лет и больше», — сообщил Васильев.

Плитняк, колотая или пиленая брусчатка из гранита, базальта или песчаника — материалы, которые гарантируют долговечность и придают статус двору, считает эксперт. Однако у натуральных камней есть и недостатки — высокая стоимость, тяжелый вес.

